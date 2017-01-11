На Дону утвердили план действий в сфере стратегии национальной политики

"В план мероприятий входят мониторинг ситуации в области межэтнических отношений, проведение курсов повышения квалификации для чиновников", - говорится в сообщении.
Также запланировано организовать семинары сотрудников учреждений культуры по вопросам укрепления единства российской нации. Кроме того, состоится несколько фестивалей.
В будущем году пройдет социсследование по вопросам межэтнических отношений.
Органам местного самоуправления региона дали рекомендации разработать подобные планы мероприятий.