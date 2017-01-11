Полиция проверяет информацию об избиении журналиста в Ростове

"Я гулял с женой в этот вечер, внезапно на меня на площади Советов напал сзади какой-то мужчина. Он меня ударил по голове. На помощь к хулигану поспешили еще четыре человека. Все они скрывали лицо шарфами и медицинской маской", - говорит Рязанцев.