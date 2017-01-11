Полиция проверяет информацию об избиении журналиста в Ростове

"Я гулял с женой в этот вечер, внезапно на меня на площади Советов напал сзади какой-то мужчина. Он меня ударил по голове. На помощь к хулигану поспешили еще четыре человека. Все они скрывали лицо шарфами и медицинской маской", - говорит Рязанцев.
По словам пострадавшего оппозиционера, прохожие отреагировали на произошедшее, и преступники сбежали с места. Рязанцев связывает нападение с профессиональной деятельностью. В тот же вечер он обратился за помощью в медпункт, а также в полицию.
"По факту сообщения гражданина проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - рассказал сотрудник региональной полиции.
Рязанцев известен тем, что занимался освещением судебного процесса над Надеждой Савченко. По его словам, он единственный журналист, который присутствовал на всех заседаниях по делу Савченко. Также Рязанцев работал над рядом громких социальных тем, таких, как протест шахтеров в Ростовской области.