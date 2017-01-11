В Ростове осудят военнослужащего-националиста

С июня 2015 года по март 2016 года подсудимый неоднократно публиковал фото, видео и текстовые материалы, разжигающие ненависть, а также унижающие человеческое достоинство по отношению к людям, исповедующим ислам. А в прошлом году Брагин опубликовывал призывы к осуществлению терроризма.

