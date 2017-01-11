В Ростове осудят военнослужащего-националиста

Уроженец Ростовской области, по версии следователей, летом 2014 года опубликовал на своей странице "ВКонтакте" клип, побуждающий к насильственным действиям к представителям кавказских национальностей. Зимой того же года Брагин также выложил экстремистский видеоролик.
С июня 2015 года по март 2016 года подсудимый неоднократно публиковал фото, видео и текстовые материалы, разжигающие ненависть, а также унижающие человеческое достоинство по отношению к людям, исповедующим ислам. А в прошлом году Брагин опубликовывал призывы к осуществлению терроризма.
"Кроме того Брагин уклонился от прохождения военной службы с 23 мая по 28 июня 2016 года", - сообщила представитель Северо-Кавказского окружного военного суда.