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В Ростове осудят военнослужащего-националиста

11 января 2017, 06:27
В Северо-Кавказском окружном военном суде в среду состоится заседание по делу в отношении 26-летнего военнослужащего ЮВО Антона Брагина, рассказала RostovGazeta пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало.

Уроженец Ростовской области, по версии следователей, летом 2014 года опубликовал на своей странице "ВКонтакте" клип, побуждающий к насильственным действиям к представителям кавказских национальностей. Зимой того же года Брагин также выложил экстремистский видеоролик.

С июня 2015 года по март 2016 года подсудимый неоднократно публиковал фото, видео и текстовые материалы, разжигающие ненависть, а также унижающие человеческое достоинство по отношению к людям, исповедующим ислам. А в прошлом году Брагин опубликовывал призывы к осуществлению терроризма.

"Кроме того Брагин уклонился от прохождения военной службы с 23 мая по 28 июня 2016 года", - сообщила представитель Северо-Кавказского окружного военного суда.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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