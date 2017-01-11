rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти опровергли смерть от гриппа в Ростовской области

11 января 2017, 09:15
Администрация Азова опровергла сообщения СМИ о том, что смерть от пневмонии в городе была связана с заболеванием гриппом, сообщил RostovGazeta замглавы города по социальным вопросам Виталий Белов.

Во вторник одно из местных изданий сообщило о смерти от гриппа мужчины в Ростовской области, указав на то, что случай произошел в Азове.

По данным властей города, от пневмонии скончалась 84-летняя женщина. И этот случай никак не связан с гриппом.

"Пенсионерка скончалась от осложнений, с которыми организм не справился в силу преклонного возраста азовчанки, а пневмония могла развиться по многим другим причинам", - прокомментировал ситуацию Белов.

Замглавы отметил, что это первый летальный исход от пневмонии в текущем эпидсезоне, а в прошлом году их было 18. Положительную динамику руководство города объясняет эффективно проведенной прививочной кампанией. План по вакцинации выполнен и перевыполнен: прививки от гриппа сделало 40,5% населения города.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28