Власти опровергли смерть от гриппа в Ростовской области

Во вторник одно из местных изданий сообщило о смерти от гриппа мужчины в Ростовской области, указав на то, что случай произошел в Азове.
По данным властей города, от пневмонии скончалась 84-летняя женщина. И этот случай никак не связан с гриппом.
"Пенсионерка скончалась от осложнений, с которыми организм не справился в силу преклонного возраста азовчанки, а пневмония могла развиться по многим другим причинам", - прокомментировал ситуацию Белов.
Замглавы отметил, что это первый летальный исход от пневмонии в текущем эпидсезоне, а в прошлом году их было 18. Положительную динамику руководство города объясняет эффективно проведенной прививочной кампанией. План по вакцинации выполнен и перевыполнен: прививки от гриппа сделало 40,5% населения города.