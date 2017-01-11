Власти опровергли смерть от гриппа в Ростовской области

Замглавы отметил, что это первый летальный исход от пневмонии в текущем эпидсезоне, а в прошлом году их было 18. Положительную динамику руководство города объясняет эффективно проведенной прививочной кампанией. План по вакцинации выполнен и перевыполнен: прививки от гриппа сделало 40,5% населения города.