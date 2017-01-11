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Власти Шахт только через суд переселят семью из аварийного жилья

11 января 2017, 10:44
В Шахтах Ростовской области через суд обязали администрацию принять решение о переселении из аварийного жилья сирот, сообщает в среду региональная прокуратура.

"Местный житель обратился в администрацию с целью получить жилое помещение. Его текущее жилье является аварийным и может обрушиться. Однако ему и его семье было отказано", - говорится в сообщении.

Уточняется, что далее последовал иск в суд, который был удовлетворен. По данным прокуратуры, власти предложили несколько вариантов жилья, которые были также непригодны для проживания. Заявителю рассказали, что других жилых помещений нет.

В результате прокуратура внесла представление главе администрации. Было принято решение о предоставлении семье другого жилья.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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