Воду под Ростовом будут проверять два года из-за захоронений "Евродона"

"Людей волнует состояние воды в природных источниках. Не все пользуются водопроводом, мы привыкли ходить к колодцу, набирать студеную воду. Специалисты региональной санэпидемстанции будут наблюдать за ее качеством в течение двух лет", — отметила она.
Могильник расположен вблизи поселка Клевцово. По словам Зеленской, в полуторакилометровой зоне риска — три колодца на улице Виноградной. "Сегодня ведется наблюдение за этими колодцами, будет производиться их очистка по весне", — говорит замглавы администрации района.
Пробы берут еженедельно. Воду проверяют на микробы от разложения птицы, которые, неотфильтровавшись, могут попасть через почву в природные источники. Зеленская отмечает, если их найдут в воде, то ее обязательно обеззараживают и на две недели закрывают колодцы.
Напомним, птичий грипп на одном из участков выращивания ООО "Евродон" был выявлен в конце декабря. Убытки компании от уничтожения птицы составили миллиард рублей. Ранее компанию оштрафовали также на 200 тысяч рублей за антибиотики в печени индейки. В продукции компании в Чебоксарах управление Россельхознадзора нашло кишечную палочку.