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Воду под Ростовом будут проверять два года из-за захоронений "Евродона"

11 января 2017, 06:11
Сотрудники санэпидемстанции будут в течение двух лет следить за качеством воды в колодцах Красносулинского района Ростовской области, где после вспышки птичьего гриппа на одном из крупнейших в России заводов по производству индейки ООО "Евродон" захоронили порядка 161 тысячи трупов птицы, сообщила RostovGazeta замглавы администрации района по вопросам социального развития Инна Зеленская.

"Людей волнует состояние воды в природных источниках. Не все пользуются водопроводом, мы привыкли ходить к колодцу, набирать студеную воду. Специалисты региональной санэпидемстанции будут наблюдать за ее качеством в течение двух лет", — отметила она.

Могильник расположен вблизи поселка Клевцово. По словам Зеленской, в полуторакилометровой зоне риска — три колодца на улице Виноградной. "Сегодня ведется наблюдение за этими колодцами, будет производиться их очистка по весне", — говорит замглавы администрации района.

Пробы берут еженедельно. Воду проверяют на микробы от разложения птицы, которые, неотфильтровавшись, могут попасть через почву в природные источники. Зеленская отмечает, если их найдут в воде, то ее обязательно обеззараживают и на две недели закрывают колодцы.

Напомним, птичий грипп на одном из участков выращивания ООО "Евродон" был выявлен в конце декабря. Убытки компании от уничтожения птицы составили миллиард рублей. Ранее компанию оштрафовали также на 200 тысяч рублей за антибиотики в печени индейки. В продукции компании в Чебоксарах управление Россельхознадзора нашло кишечную палочку.

#Новости#Опасная индейка#Происшествия#Денис Объедкин
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