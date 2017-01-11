Воду под Ростовом будут проверять два года из-за захоронений "Евродона"

Пробы берут еженедельно. Воду проверяют на микробы от разложения птицы, которые, неотфильтровавшись, могут попасть через почву в природные источники. Зеленская отмечает, если их найдут в воде, то ее обязательно обеззараживают и на две недели закрывают колодцы.