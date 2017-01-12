Ford в 2016 г нарастил продажи в РФ на 10%

Это на 10% больше, чем было продано авто данного бренда в нашей стране в 2015 году. При этом наибольший рост продаж, в 63%, показала новая модель Ford Transit. В 2016 году их было продано более 5,5 тысячи единиц.
Самой любимой среди российских автомобилистов легковой моделью Ford остается Ford Focus. В минувшем году в условиях падающего спроса в сементе C продажи бестселлера выросли на 8%.
В планах компании в 2017 году увеличить продажи в сегментах SUV и LCV. В ближайшие месяцы автобренд планирует представить на рынке новые продукты, технологии и решения. Также компания собирается провести модернизацию производственных мощностей.