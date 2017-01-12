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ХК "Ростов" вернул себе место лидера в турнирной таблице Чемпионата

12 января 2017, 11:43
Ростовские "кондоры" вновь обыграли ХК "Кристалл-Юниор" из Саратова во второй игре домашней серии, говорится в сообщении хоккейного клуба.

Матч завершился со счетом 5:1. Это позволило ростовчанам заработать необходимые очки и вновь подняться на первую строчку в турнирной таблице и обойти "Мордовию".

Напомним, что в первом матче "кондоры" буквально разгромили самарцев со счетом 8:1. Как сообщалось ранее, ХК "Кристалл-Юниор" испытывает серьезные материальные затруднения, по этой причине команде пришлось пропустить несколько матчей в декабре 2016 года.

По словам тренера "Ростова" Григория Пантелеева, изначально ХК "Кристалл-Юниор" планировался под первую команду, то есть должен был готовить молодёжь на перспективу. "Но первая команда прекратила существование, и все местные ребята, которые остались, продолжают играть за "Кристалл-Юниор". Кроме чувства уважения, это больше ничего не вызывает, молодцы", - отметил Пантелеев.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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