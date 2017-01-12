ХК "Ростов" вернул себе место лидера в турнирной таблице Чемпионата

По словам тренера "Ростова" Григория Пантелеева, изначально ХК "Кристалл-Юниор" планировался под первую команду, то есть должен был готовить молодёжь на перспективу. "Но первая команда прекратила существование, и все местные ребята, которые остались, продолжают играть за "Кристалл-Юниор". Кроме чувства уважения, это больше ничего не вызывает, молодцы", - отметил Пантелеев.