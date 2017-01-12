Продажи Skoda в декабре в России выросли на 9%

Так, в сравнении с аналогичными показателями 2015 года, рост продаж составил 9,1%. Всего по итогам минувшего года в нашей стране было продано свыше 55,3 тысячи автомобилей Skoda. Продажи чешского автобренда в РФ выросли в 2016 году на 0,7%.