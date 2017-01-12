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Продажи Skoda в декабре в России выросли на 9%

11 января 2017, 22:47
В декабре ушедшего года в России было продано более 5 тысяч автомобилей марки Skoda, пишет autostat.ru.

Так, в сравнении с аналогичными показателями 2015 года, рост продаж составил 9,1%.  Всего по итогам минувшего года в нашей стране было продано свыше 55,3 тысячи автомобилей Skoda. Продажи чешского автобренда в РФ выросли в 2016 году на 0,7%.

Самым популярным у россиян оказалась модель Skoda Rapid, компактный лифтбэк приобрели почти 26 тысяч жителей нашей страны. Второе место заняла Octavia, которых было продано более 21,7 тысячи единиц. Третье место занял седан Skoda Superb, их было реализовано в ушедшем году 1,3тысячи единиц.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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