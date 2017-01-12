Церковная выставка в Ростове собрала попрошаек

Девочка с иконой у самого входа в выставочный центр беседовать отказалась и попросила ее не снимать. Бабушки говорили охотнее.
"Я здесь постоянно стою, прихожу, может, на полчаса. Пенсия у меня 5 тысяч, лекарства дорогие, а еще сыну помогать надо. Внучки в институте учатся", — рассказала пенсионерка.
По ее словам, денег подают больше обычного, однако сколько удалось "заработать", она не призналась.
На самой выставке горожанам предлагают преклониться перед христианскими святынями, привезенными в Ростов из порядка 300 храмов России и зарубежья, а также увидеть копию чудотворной Донской иконы Божией Матери. Ее оригинал находится в Третьяковской галерее. Дончане смогут посетить выставку с 12 по 17 января.