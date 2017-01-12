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Церковная выставка в Ростове собрала попрошаек

12 января 2017, 11:24
Церковная выставка "Дон Православный", которая проходит в городе Ростове-на-Дону, собрала у ДонЭкспоцентра, помимо верующих, с десяток просителей милостыни — некоторые из них прикрывались иконами и своим якобы происхождением из Донбасса, передает корреспондент RostovGazeta с места событий.

Девочка с иконой у самого входа в выставочный центр беседовать отказалась и попросила ее не снимать. Бабушки говорили охотнее.

"Я здесь постоянно стою, прихожу, может, на полчаса. Пенсия у меня 5 тысяч, лекарства дорогие, а еще сыну помогать надо. Внучки в институте учатся", — рассказала пенсионерка.

По ее словам, денег подают больше обычного, однако сколько удалось "заработать", она не призналась.

На самой выставке горожанам предлагают преклониться перед христианскими святынями, привезенными в Ростов из порядка 300 храмов России и зарубежья, а также увидеть копию чудотворной Донской иконы Божией Матери. Ее оригинал находится в Третьяковской галерее. Дончане смогут посетить выставку с 12 по 17 января.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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