Церковная выставка в Ростове собрала попрошаек

На самой выставке горожанам предлагают преклониться перед христианскими святынями, привезенными в Ростов из порядка 300 храмов России и зарубежья, а также увидеть копию чудотворной Донской иконы Божией Матери. Ее оригинал находится в Третьяковской галерее. Дончане смогут посетить выставку с 12 по 17 января.

