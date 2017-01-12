В Ростовской области любят говорить «Спасибо»

В регионе свыше 735 тысяч зарегистрированных участников программы «Спасибо от Сбербанка» и более 200 партнерских торговых сетей, среди которых крупные ритейл-операторы, магазины по продаже продуктов питания, одежды, спортивных товаров, бытовой техники, туристические операторы, кинотеатры и др. Стоит отметить, что в России в программу вовлечено почти 25 млн участников программы, из которых 6,5 млн человек добавилось в прошлом году. Каждые 7 секунд к программе лояльности присоединяется один новый участник, что подтверждает высокий уровень заинтересованности клиентов.