В Ростовской области любят говорить «Спасибо»

11 января 2017 год, Ростов-на-Дону – Почти каждый пятый житель региона накапливает бонусы «Спасибо от Сбербанка».
Сегодня международный день «спасибо». Это слово благодарности можно не только перевести на все языки, но и материализовать. Именно так поступает каждый пятый житель Ростовской области.
В регионе свыше 735 тысяч зарегистрированных участников программы «Спасибо от Сбербанка» и более 200 партнерских торговых сетей, среди которых крупные ритейл-операторы, магазины по продаже продуктов питания, одежды, спортивных товаров, бытовой техники, туристические операторы, кинотеатры и др. Стоит отметить, что в России в программу вовлечено почти 25 млн участников программы, из которых 6,5 млн человек добавилось в прошлом году. Каждые 7 секунд к программе лояльности присоединяется один новый участник, что подтверждает высокий уровень заинтересованности клиентов.
Участники бонусной программы накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по дебетовым и кредитным картам Сбербанка. Бонусы можно обменять на скидки в магазинах-партнёрах.
Программа банка неоднократно получала награды национальной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов».