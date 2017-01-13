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Имущество дочери экс-главы города Ростова вновь продают с молотка

13 января 2017, 12:37
Недвижимость, принадлежащая дочери экс-градоначальника Ростова-на-Дону Михаила Чернышева Ольге Чернышевой, будет продана с молотка, информирует Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Речь идет о двух лотах совокупной стоимостью 11,4 миллиона рублей.  На торги была выставлена квартира, расположенная на одной из центральных улиц донской столицы, площадь которой составляет 77,9 квадратных метров, а также крупный земельный участок.

На проходивших ранее торгах данное имущество было представлено одним лотом, который оценивался в 10,3 миллиона рублей. Тогда же были реализованы 13 участков земли в Аксайском районе, а также автомобиль Toyota Camry. Торги назначены на 21 февраля.

Известно, что Ольга Чернышева получила условный срок за махинации с земельными участками. Позже областной арбитраж признал Ольгу Чернышеву банкротом и ввел в отношении нее конкурсное производство.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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