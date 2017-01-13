Имущество дочери экс-главы города Ростова вновь продают с молотка

Речь идет о двух лотах совокупной стоимостью 11,4 миллиона рублей. На торги была выставлена квартира, расположенная на одной из центральных улиц донской столицы, площадь которой составляет 77,9 квадратных метров, а также крупный земельный участок.
На проходивших ранее торгах данное имущество было представлено одним лотом, который оценивался в 10,3 миллиона рублей. Тогда же были реализованы 13 участков земли в Аксайском районе, а также автомобиль Toyota Camry. Торги назначены на 21 февраля.
Известно, что Ольга Чернышева получила условный срок за махинации с земельными участками. Позже областной арбитраж признал Ольгу Чернышеву банкротом и ввел в отношении нее конкурсное производство.