Ростовчанин пожаловался на разваливающийся новый тротуар в центре города

Житель Ростова-на-Дону опубликовал фото, демонстрирующее низкое качество проведенного недавно ремонта тротуаров на центральных улицах донской столицы, сообщение размещено в разделе "Благоустройство" на сайте горадминистрации.

На фото видна крошащаяся и некачественно уложенная тротуарная плитка на перекрестке улицы Большой Садовой и переулка Газетного. "Работы выполнены отвратительно, тротуар разваливается", - написал автор сообщения.