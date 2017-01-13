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Ростовчанин пожаловался на разваливающийся новый тротуар в центре города

13 января 2017, 05:43
Житель Ростова-на-Дону опубликовал фото, демонстрирующее низкое качество проведенного недавно ремонта тротуаров на центральных улицах донской столицы, сообщение размещено в разделе "Благоустройство" на сайте горадминистрации.

На фото видна крошащаяся и некачественно уложенная тротуарная плитка на перекрестке улицы Большой Садовой и переулка Газетного.

"Работы выполнены отвратительно, тротуар разваливается", - написал автор сообщения.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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