В Волгодонске разберутся, почему дети ходят в школу во тьме

Один из жителей многоквартирного дома №47 по улице Курчатова написал жалобу в местное СМИ о том, что он недоволен работой таймера, из-за которого в 7.30 утра, когда детям приходится идти в школу, свет оказывался уже отключён, хотя на улицах в это время по-прежнему очень темно.

