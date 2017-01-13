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В Волгодонске разберутся, почему дети ходят в школу во тьме

13 января 2017, 04:51
Коммунальщики Волгодонска разберутся с жалобой на отсутствие освещения по дороге в школы, заявил RostovGazeta представитель городской коммунально-технической службы.

Один из жителей многоквартирного дома №47 по улице Курчатова написал жалобу в местное СМИ о том, что он недоволен работой таймера, из-за которого в 7.30 утра, когда детям приходится идти в школу, свет оказывался уже отключён, хотя на улицах в это время по-прежнему очень темно.

"Нам такой жалобы не поступало, но мы разберемся в ситуации", – прокомментировала ситуацию сотрудница коммунальной службы города Волгодонска.

Все поданные в МУП "ГЭС" жалобы, по её словам, рассматриваются в обязательном порядке.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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