В Волгодонске разберутся, почему дети ходят в школу во тьме

Один из жителей многоквартирного дома №47 по улице Курчатова написал жалобу в местное СМИ о том, что он недоволен работой таймера, из-за которого в 7.30 утра, когда детям приходится идти в школу, свет оказывался уже отключён, хотя на улицах в это время по-прежнему очень темно.
"Нам такой жалобы не поступало, но мы разберемся в ситуации", – прокомментировала ситуацию сотрудница коммунальной службы города Волгодонска.
Все поданные в МУП "ГЭС" жалобы, по её словам, рассматриваются в обязательном порядке.