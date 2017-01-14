Ученые рассказали о 3 причинах любви людей к селфи

Posted 14 января 2017, 08:10
Published 14 января 2017, 08:10
Modified 11 сентября 2022, 08:48
Updated 11 сентября 2022, 08:48
"Никакого отношения к нарциссизму, как считали ранее, любовь к фотографированию самих себя не имеет", - сказано в сообщении.
Исследования позволили поделить любителей селфи на 3 группы – коммуникаторов, автобиографов и публицистов.
Коммуникаторы посредством селфи пытаются завязать разговор с подписчиками и фотографируются исключительно для размещения снимков в сети, где их смогут увидеть друзья и близкие.
Автобиографы используют селфи для сохранения ключевых моментов жизни, для них тоже важно, чтобы их фото увидели другие, но обратной связи с подписчиками они не ищут.
Третья группа, публицисты, склонна фотографировать каждый день своей жизни, при этом стремясь показать себя в наиболее выгодном свете.