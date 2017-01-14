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Posted 14 января 2017, 08:10

Published 14 января 2017, 08:10

Modified 11 сентября 2022, 08:48

Updated 11 сентября 2022, 08:48

Ученые рассказали о 3 причинах любви людей к селфи

14 января 2017, 08:10
Американские ученые выяснили 3 основных причины, вынуждающие людей всех возрастов и социального положения делать селфи, сообщил сервис Svopi.

"Никакого отношения к нарциссизму, как считали ранее, любовь к фотографированию самих себя не имеет", - сказано в сообщении.

Исследования позволили поделить любителей селфи на 3 группы – коммуникаторов, автобиографов и публицистов.

Коммуникаторы посредством селфи пытаются завязать разговор с подписчиками и фотографируются исключительно для размещения снимков в сети, где их смогут увидеть друзья и близкие.

Автобиографы используют селфи для сохранения ключевых моментов жизни, для них тоже важно, чтобы их фото увидели другие, но обратной связи с подписчиками они не ищут.

Третья группа, публицисты, склонна фотографировать каждый день своей жизни, при этом стремясь показать себя в наиболее выгодном свете.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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