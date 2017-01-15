Fiat Chrysler прекратил поставки авто Alfa Romeo в РФ

При этом на официальных интернет-сайтах компании недоступны сведения о моделях. Однако известно, что весной в салоны официальных дилеров марки поступит последняя партия MiTo и Giulietta. Авто были выпущены на заводе в Италии в 2016 году и направлены в Россию. После этого хэтчбэки больше не появятся на российском рынке.