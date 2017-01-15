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Fiat Chrysler прекратил поставки авто Alfa Romeo в РФ

15 января 2017, 06:55
Компания Fiat Chrysler на время остановила поставку машин на российский рынок под брендом Alfa Romeo, пишет autostat.ru.

Сейчас автомобилей под этим брендом не осталось в продаже на территории Российской Федерации. Последняя машина была продана еще в ноябре ушедшего года.

При этом на официальных интернет-сайтах компании недоступны сведения о моделях. Однако известно, что весной в салоны официальных дилеров марки поступит последняя партия MiTo и Giulietta. Авто были выпущены на заводе в Италии в 2016 году и направлены в Россию. После этого хэтчбэки больше не появятся на российском рынке.

При этом совсем покидать авторынок РФ бренд не намерен. Менеджеры организации рассматривают возможность вывода на рынок новых моделей – Alfa Romeo Giulia и Stelvio.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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