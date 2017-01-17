Ростовчанам советуют за неделю готовиться к купанию в проруби

Чтобы крещенское купание обошлось без последствий, донские спасатели советуют не употреблять алкогольные напитки. Начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Валерий Синьков напомнил, что первым признаком переохлаждения во время зимнего купания на Крещение является покалывание пальцев рук и ног. "Если почувствуете легкое покалывание пальцев рук и ног, то снимите мокрую одежду и удалите с себя лишнюю воду", — отметил он.