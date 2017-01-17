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Ростовчанам советуют за неделю готовиться к купанию в проруби

17 января 2017, 10:28
Жителям Ростова-на-Дону, которые в этом году решили впервые окунуться на Крещение в прорубь, представитель некоммерческого объединения "Любителей закаливания и зимнего плавания" в городе Ростове-на-Дону Сергей Рухленко посоветовал за неделю до купания принимать контрастный душ, сообщил на пресс-конференции во вторник сам Рухленко.

"Новичкам лучше за неделю подготовиться к купанию, принимать душ с чередованием горячей и холодной воды. Непосредственно перед погружением в воду нужно размяться, провести 10-минутную пробежку", — отметил он.

Чтобы крещенское купание обошлось без последствий, донские спасатели советуют не употреблять алкогольные напитки. Начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Валерий Синьков напомнил, что первым признаком переохлаждения во время зимнего купания на Крещение является покалывание пальцев рук и ног. "Если почувствуете легкое покалывание пальцев рук и ног, то снимите мокрую одежду и удалите с себя лишнюю воду", — отметил он.

Синьков предостерег от купания людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, а также напомнил, что крещенская вода не снимает грехи, а лишь настраивает человека на позитив.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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