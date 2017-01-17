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Posted 17 января 2017, 07:46

Published 17 января 2017, 07:46

Modified 11 сентября 2022, 15:43

Updated 11 сентября 2022, 15:43

Самую длинную косу выберут в Ростовской области

17 января 2017, 07:46
Самую длинную косу выберут среди участниц конкурса "КосаДона-2017", сообщил пресс-центр выставочного комплекса "Донэкспоцентр".

"При выборе победительницы будут учитывать  длину, густоту и состояние волос претенденток возрастом от 3 лет", - сказано в сообщении.

Все участницы получат памятные подарки, а по окончании конкурса пройдут мастер-классы по плетению кос и уходу за длинными волосами.

Уточняется, что конкурс "КосаДона" пройдет 9 февраля в рамках выставки "Шарм" в "Донэкспоцентре" в Ростове-на-Дону.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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