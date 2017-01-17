Самую длинную косу выберут в Ростовской области

Posted 17 января 2017, 07:46
Published 17 января 2017, 07:46
Modified 11 сентября 2022, 15:43
Updated 11 сентября 2022, 15:43
"При выборе победительницы будут учитывать длину, густоту и состояние волос претенденток возрастом от 3 лет", - сказано в сообщении.
Все участницы получат памятные подарки, а по окончании конкурса пройдут мастер-классы по плетению кос и уходу за длинными волосами.
Уточняется, что конкурс "КосаДона" пройдет 9 февраля в рамках выставки "Шарм" в "Донэкспоцентре" в Ростове-на-Дону.