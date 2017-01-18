rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стали известны цены на новый BMW i3

18 января 2017, 20:42
Стоимость базовой комплектации нового BMW i3, поступление которого на российский рынок ожидается в наступившем году, составит 4,36 миллиона рублей, сообщает autostat.ru.

Базовая комплектация будет оснащена аккумуляторами емкостью 94 ампер часов и системой увеличения запаса хода (REX), которая позволяет увеличить пробег на одной заправке на 150 км. Расход энергии обновленного BMW i3 достигает 11,3 киловатт в час на 100 километров.

Базовая комплектация BMW i3 будет поставляться в Россию в глянцевом цвете кузова "Белый Каппарис" с синими акцентами, также автомобиль получил 19-дюймовые легкосплавные диски Star style 427 с разноразмерными шинами. Салон машины отделан тканью Neutronic и матовые декоративные вставками цвета "Серебристый Андезит".


#Новости#Технологии#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28