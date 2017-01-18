Стали известны цены на новый BMW i3

Базовая комплектация будет оснащена аккумуляторами емкостью 94 ампер часов и системой увеличения запаса хода (REX), которая позволяет увеличить пробег на одной заправке на 150 км. Расход энергии обновленного BMW i3 достигает 11,3 киловатт в час на 100 километров.