Стали известны цены на новый BMW i3

Базовая комплектация будет оснащена аккумуляторами емкостью 94 ампер часов и системой увеличения запаса хода (REX), которая позволяет увеличить пробег на одной заправке на 150 км. Расход энергии обновленного BMW i3 достигает 11,3 киловатт в час на 100 километров.
Базовая комплектация BMW i3 будет поставляться в Россию в глянцевом цвете кузова "Белый Каппарис" с синими акцентами, также автомобиль получил 19-дюймовые легкосплавные диски Star style 427 с разноразмерными шинами. Салон машины отделан тканью Neutronic и матовые декоративные вставками цвета "Серебристый Андезит".