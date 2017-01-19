Автодор пытается отсудить землю у агрохолдинга в Ростовской области

Речь идет о четырех гектарах земли в Азовском районе Ростовской области. Данный участок Автодор планирует использовать в ходе строительства и реконструкции трассы М-4 "Дон". Ранее госкомпания предложила агрохолдингу выкупить данный участок земли за 12,1 тысячи рублей, но собственник не согласился с размером компенсации.
Суд назначил дополнительную экспертизу, результаты которой показали, что компенсация должна составлять 43,2 тысячи рублей. По данным СМИ, госкомпания собирается передать результаты экспертного заключения руководству в Москве, и если оно согласится с с ними, Автодор не будет подавать на апелляцию.