Автодор пытается отсудить землю у агрохолдинга в Ростовской области

Суд назначил дополнительную экспертизу, результаты которой показали, что компенсация должна составлять 43,2 тысячи рублей. По данным СМИ, госкомпания собирается передать результаты экспертного заключения руководству в Москве, и если оно согласится с с ними, Автодор не будет подавать на апелляцию.