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Автодор пытается отсудить землю у агрохолдинга в Ростовской области

19 января 2017, 05:32
Госкомпания "Российские автомобильные дороги" подала иск с требованием изъять у агрохолдинга "Юг Руси" участок земли в Ростовской области, говорится в документах, опубликованных в электронной картотеке дел арбитражного суда.

Речь идет о четырех гектарах земли в Азовском районе Ростовской области. Данный участок Автодор планирует использовать в ходе строительства и реконструкции трассы М-4 "Дон". Ранее госкомпания предложила агрохолдингу выкупить данный участок земли за 12,1 тысячи рублей, но собственник не согласился с размером компенсации.

Суд назначил дополнительную экспертизу, результаты которой показали, что компенсация должна составлять 43,2 тысячи рублей. По данным СМИ, госкомпания собирается передать результаты экспертного заключения руководству в Москве, и если оно согласится с с ними, Автодор не будет подавать на апелляцию.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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