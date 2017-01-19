Города Ростовской области создадут сервисы по сбору инициатив граждан

По его словам, первый этап формирования такой системы должен быть завершён к 1 апреля 2017 года. В Ростове-на-Дону уже функционирует электронный сервис "Активный ростовчанин", где принимаются для дальнейшего рассмотрения инициативы горожан. Аналоги этого сервиса планируется организовать и в других городах.

