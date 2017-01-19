Интерактивный фильм впервые показали ростовчанам

В течение всего сеанса зрителей будут спрашивать, как поступить главному герою. Для этого заранее нужно установить бесплатное приложение CTRLMOVIE и подключиться к локальной сети Wi-Fi с аналогичным названием.



На голосование отводится около 5 секунд. Затем герой фильма озвучивает тот вариант дальнейшего развития событий или выполняет те действия, за которые проголосовали большинство людей в зале. Всего — около 180 поворотов сюжетной линии и порядка 2,5 часа отснятых кадров фильма.



"Это некий квест для зрителей, который в итоге должен привести главного героя к счастливому концу. Всего семь альтернативных вариантов концовки фильма и только один хэппи энд", — рассказал PR-менеджер кинотеатра "Люксор" в городе Ростове-на-Дону Александр Калугин.