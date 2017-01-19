Интерактивный фильм впервые показали ростовчанам

В течение всего сеанса зрителей будут спрашивать, как поступить главному герою. Для этого заранее нужно установить бесплатное приложение CTRLMOVIE и подключиться к локальной сети Wi-Fi с аналогичным названием.
На голосование отводится около 5 секунд. Затем герой фильма озвучивает тот вариант дальнейшего развития событий или выполняет те действия, за которые проголосовали большинство людей в зале. Всего — около 180 поворотов сюжетной линии и порядка 2,5 часа отснятых кадров фильма.
"Это некий квест для зрителей, который в итоге должен привести главного героя к счастливому концу. Всего семь альтернативных вариантов концовки фильма и только один хэппи энд", — рассказал PR-менеджер кинотеатра "Люксор" в городе Ростове-на-Дону Александр Калугин.
Технология не нова, но на широкоформатном экране ее воплотили впервые швейцарские кинорежиссеры. Пока фильм показали только на престижных кинофестивалях, в Швейцарии и Великобритании.
"Обычно в кинотеатры присылают по одной копии фильма. В нашем случае —
это специальное оборудование и более ста файлов, которые включаются в
зависимости от результатов голосования зрителей", — отметила продюсер
компании-прокатчика Continental New Media Анастасия Романова.
По ее словам, фильм может закончиться уже через час, если российские зрители выберут самый жестокий вариант развития сюжета. "Первые пробные показы заканчивались как раз на 60-й минуте, поэтому в России запустили версию с новой прошивкой. Она позволяет в случае, если вы выбираете самую жесткую концовку, переиграть ее", — сказала Романова.
Премьера фильма в кинотеатрах Ростова состоится 25 января.