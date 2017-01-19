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Пять дней в части Ростова будут выключать свет

19 января 2017, 04:01
В Ростове-на-Дону в течение пяти дней будут проходить выключения электричества из-за техработ, сообщает в воскресенье горадминистрация.

В четверг свет выключили по улице Книжная, переулкам Рационализаторский, Ягодный, Норильский, проспекте 40-леетия Победы.

В четверг и пятницу без электричества будут оставаться жители улиц 6 Июня, Двинская, Печерская, Лесозащитная, переулков Минский, Читинский.

В пятницу света не будет на улицах Вселенная, Галактическая, Космическая, Солидарности, Венеры, в переулках Астрономический, Атмосферный, Небесный.

Кроме того, 24 января электричество выключат по улицам Вселенная, Галактическая, Космическая, Венеры, переулкам Астрономический, Атмосферный, Небесный.

Света не будет 24 января на улицах 26 Июня, Двинская, Печерская, Лесозащитная, в переулках Минский, Читинский.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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