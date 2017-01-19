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Российские банки просят ЦБ отменить выплаты бюджетникам на карты "МИР"

19 января 2017, 09:37
Несколько российских банков собираются обратиться в ЦБ РФ с просьбой внести корректировки в законопроект "О национальной платежной системе", предложенные руководителем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, сообщает "Коммерсант".

Соответствующее письмо банки планируют направить в течение нескольких дней. Так, законопроект предусматривает получение гражданами нашей страны со следующего года на карту системы "МИР" всех обязательных социальных и бюджетных выплат.

По мнению представителей банков, требование законопроекта в подобной формулировке противоречит действующему антимонопольному законодательству, хотя техническая возможность выполнить требования нормативного документа у банков имеется.

Также данное законодательное требование не вызывает доверия у россиян, которые имеют право самостоятельно выбирать, какими картами пользоваться.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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