Российские банки просят ЦБ отменить выплаты бюджетникам на карты "МИР"

Соответствующее письмо банки планируют направить в течение нескольких дней. Так, законопроект предусматривает получение гражданами нашей страны со следующего года на карту системы "МИР" всех обязательных социальных и бюджетных выплат.
По мнению представителей банков, требование законопроекта в подобной формулировке противоречит действующему антимонопольному законодательству, хотя техническая возможность выполнить требования нормативного документа у банков имеется.
Также данное законодательное требование не вызывает доверия у россиян, которые имеют право самостоятельно выбирать, какими картами пользоваться.