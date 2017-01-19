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В Ростовской области в 2017 году ликвидируют 577 свалок

19 января 2017, 07:42
Городские муниципалитеты Ростовской области по плану должны будут рекультивировать 577 несанкционированных мест захоронения отходов в течение года, доложил на прошедшем в эту среду собрании глав муниципалитетов министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Геннадий Урбан.

На эти цели будет потрачено около 1 миллиарда рублей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Майер. В частности, на восстановление земель, находящихся под свалкой неподалёку от Батайска, потребуется 196 миллионов рублей, конкретизировал он.

"Кроме того, с населением Ростовской области усилят информационную и разъяснительную работу по вопросам загрязнения и охраны окружающей среды", – обозначил задачу Майер.

"Ликвидация свалочных очагов и навалов мусора должна быть продолжена", – заключил Урбан.

Усиление мер по охране природы связано с тем, что согласно указу президента Владимира Путина 2017 год объявлен годом экологии в России.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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