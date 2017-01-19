В Ростовской области в 2017 году ликвидируют 577 свалок

На эти цели будет потрачено около 1 миллиарда рублей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Майер. В частности, на восстановление земель, находящихся под свалкой неподалёку от Батайска, потребуется 196 миллионов рублей, конкретизировал он.
"Кроме того, с населением Ростовской области усилят информационную и разъяснительную работу по вопросам загрязнения и охраны окружающей среды", – обозначил задачу Майер.
"Ликвидация свалочных очагов и навалов мусора должна быть продолжена", – заключил Урбан.
Усиление мер по охране природы связано с тем, что согласно указу президента Владимира Путина 2017 год объявлен годом экологии в России.