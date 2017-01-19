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Задолжавший 8 млн роствчанин устроил провокацию в отделе УФССП

19 января 2017, 07:31
Задолжавший 8 миллионов рублей житель Ростова-на-Дону устроил провокацию в здании Первомайского отдела судебных приставов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Должник пришел на прием к судебному приставу для дачи объяснений, почему он с 2010 года не пытается погасить долг", - сказано в сообщении.

Во время приема должник схватил еще не подписанное судебным приставом уведомление, а при попытке последнего вернуть документ выбежал в коридор. При бегстве нарушитель споткнулся и поднял крик, привлекая к себе внимание.

Отмечается, что вскоре после этого к зданию отдела подъехали машины скорой помощи и полиции, а нарушитель скрылся. По факту происшествия начали проверку.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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