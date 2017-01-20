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Деревья в Ростовской области сажают "как для врага" - губернатор

20 января 2017, 05:27
Более половины новых саженцев в Ростовской области гибнет из-за неправильного ухода, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, к гибели молодняка зелёных насаждений приводит неправильное расположение в почве корневой системы при посадке, отсутствие полива, а также фиксация ствола при помощи верёвок и колышков.

"Дерево-то посажено, но то, что оно расти не будет и погибнет – это видно невооружённым глазом. Дерево требует ухода, как младенец, а мы забываем про него", – возмутился губернатор.

Согласно статистике, 50% саженцев гибнет в течение календарного года с момента посадки. Запланированные территории приходится озеленять заново.

Общее собрание членов Ассоциации "Совет муниципальных образований Ростовской области", на котором поднимался данный вопрос, прошло в присутствии глав 463 муниципалитетов в эту среду.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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