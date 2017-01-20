Мошенники посылают россиянам дорогостоящие «письма счастья»

Сообщения начали рассылать после окончания новогодних праздников. Предприниматели обнаружили у себя на почте сообщение от «украинского бандеровца», который пообещал испортить репутацию и финансовые отчеты бизнесмена, если тот до 24 января не пришлет ему 14 тысяч рублей через интернет. Преступник угрожал отправить «грязные» деньги на его счет, чтобы банк его заблокировал. Также подделать финансовую отчетность, поставив под угрозу закрытия фирму жертвы. В письме преступник заверил, что для него это не сложно, так как он хакер и специализируется на рейдерских захватах. В полицию тоже не рекомендовал обращаться, апеллируя плохими отношениями России и Украины. По словам преступника, российского следователя на территорию его страны просто не пустят.