Мошенники посылают россиянам дорогостоящие «письма счастья»

Письмо с такими угрозами попало в одну из фирм, которая ведет партнерские отношения с холдингом «Русгидро». Первый заместитель главы «Русгидро» Владимир Маркин поделился содержанием «письма счастья» с журналистами издания «Комсомольская правда ».
Сообщения начали рассылать после окончания новогодних праздников. Предприниматели обнаружили у себя на почте сообщение от «украинского бандеровца», который пообещал испортить репутацию и финансовые отчеты бизнесмена, если тот до 24 января не пришлет ему 14 тысяч рублей через интернет. Преступник угрожал отправить «грязные» деньги на его счет, чтобы банк его заблокировал. Также подделать финансовую отчетность, поставив под угрозу закрытия фирму жертвы. В письме преступник заверил, что для него это не сложно, так как он хакер и специализируется на рейдерских захватах. В полицию тоже не рекомендовал обращаться, апеллируя плохими отношениями России и Украины. По словам преступника, российского следователя на территорию его страны просто не пустят.
«Естественно, ни о каком выполнении требований не может быть и речи – мы обратились компетентные органы и предупредили все наши филиалы о возможной угрозе, - сказал Маркин. - Тем не менее, я думаю, что кто-то в других компаниях может клюнуть на эту удочку».
Журналисты также расспросили первого зама, связаны ли рассылки с украинскими радикалами.
«Это могут быть и сотрудники украинского "министерства правды", которое, лишившись финансовой поддержки, отпустило сотрудников на вольные хлеба. Вот они теперь и крутятся как могут. Нельзя исключать и кибератаки, которыми нас пытались запугать уходящие "заокеанские партнеры"», - сказал он.