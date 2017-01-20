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Муниципалитеты Ростовской области не справляются с отловом собак

20 января 2017, 11:08
Глава администрации Волгодонского района Виктор Мельников предложил выделять из бюджета дополнительные средства на отлов бездомных собак.

Об этом он заявил на состоявшемся в среду общем собрании глав муниципалитетов.

Необходимость целевого выделения денежных сумм, как заявил глава района, кроется в значительном объёме средств, затрачиваемых на эту проблему. 

"Отлов одной собаки обходится администрации в 1500 рублей, а её ведь потом надо ещё и куда-то девать, а это расходы на временное содержание", – разъяснил он.

Ситуация во вверенном ему районе, по мнению Мельникова, близка к критической. На протяжении 2016 года 65 жителей обратились в медицинские учреждения с укусами бездомных собак.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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