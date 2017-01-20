Муниципалитеты Ростовской области не справляются с отловом собак

Об этом он заявил на состоявшемся в среду общем собрании глав муниципалитетов.
Необходимость целевого выделения денежных сумм, как заявил глава района, кроется в значительном объёме средств, затрачиваемых на эту проблему.
"Отлов одной собаки обходится администрации в 1500 рублей, а её ведь потом надо ещё и куда-то девать, а это расходы на временное содержание", – разъяснил он.
Ситуация во вверенном ему районе, по мнению Мельникова, близка к критической. На протяжении 2016 года 65 жителей обратились в медицинские учреждения с укусами бездомных собак.