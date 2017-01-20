Сбербанк запустил новый сервис для рынка ипотеки

20 января, Ростов-на-Дону – Юго-Западный банк ПАО Сбербанк запустил услугу электронной регистрации недвижимости и на первичном рынке.
Услуга электронной регистрации недвижимости теперь доступна партнерам-застройщикам. Одними из первых соглашения с банком подписали МСК и ЮИТ Дон. Это уникальная услуга Сбербанка, у которой нет аналогов на рынке.
Клиент может получить все документы по сделке по электронной почте, без личного присутствия. Ранее покупателю после подписания кредитного договора и купли-продажи было необходимо передать документы на регистрацию самостоятельно в Росреестр или МФЦ, затем дождаться окончания процесса регистрации, забрать документы и вернуть их в банк.
Теперь процесс регистрации сокращен до минимума – все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застройшика, после чего дожидается письма по электронной почте – срок ожидания максимум составит 5 рабочих дней.
Регистрация возможна как для сделок с ипотекой Сбербанка, так и для приобретения квартир за наличные средства неипотечных сделок. При использовании услуги оформление сделки пройдет быстрее. Процесс оформления пакета документов занимает всего 15 минут.
Сбербанк выступает маркетмейкером рынка жилищного кредитования Ростовской области. Каждая вторая квартира, приобретаемая в ипотеку, в регионе оформляется через инструменты Сбербанка. За 11 месяцев было оформлено свыше 7 000 ипотечных сделок, из которых более 40% приходится на канал «Партнеры».