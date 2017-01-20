Сбербанк запустил новый сервис для рынка ипотеки

Клиент может получить все документы по сделке по электронной почте, без личного присутствия. Ранее покупателю после подписания кредитного договора и купли-продажи было необходимо передать документы на регистрацию самостоятельно в Росреестр или МФЦ, затем дождаться окончания процесса регистрации, забрать документы и вернуть их в банк.