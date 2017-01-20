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Жительница Азова нашла жениха в программе "Давай поженимся?"

20 января 2017, 11:21
Жительница города Азова в Ростовской области Юлия приняла участие в программе "Давай поженимся?", запись эфира можно найти на сайте Первого телеканала.

В передаче Ларисы Гузеевой Юлия познакомилась с молодым человеком Александром, который выставил самого себя на аукцион в одном из интернет-магазинов, чтобы выплатить долг в размере трех миллионов рублей. Несмотря на то, что 21-летний жених оказался, по словам ведущих, "гол, как сокол", за внимание Александра боролись три симпатичные девушки, среди которых была менеджер бизнес-школы из Азова Юлия. Ранее девушка уже была замужем, но развелась из-за измен своего супруга.

Претендентки на сердце жениха поведали свои истории, но в итоге избранницей Александра стала 22-летняя азовчанка.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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