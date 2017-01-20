Жительница Азова нашла жениха в программе "Давай поженимся?"

В передаче Ларисы Гузеевой Юлия познакомилась с молодым человеком Александром, который выставил самого себя на аукцион в одном из интернет-магазинов, чтобы выплатить долг в размере трех миллионов рублей. Несмотря на то, что 21-летний жених оказался, по словам ведущих, "гол, как сокол", за внимание Александра боролись три симпатичные девушки, среди которых была менеджер бизнес-школы из Азова Юлия. Ранее девушка уже была замужем, но развелась из-за измен своего супруга.