Число "сидящих на шее у власти" журналистов сократится на Дону - эксперт

"Сотни изданий, работающих на муниципальном уровне, часто живущих за счет правительственных субсидий - это проблема для региональных правительств. Они имеют целую армию людей, которые привыкли сидеть у них на шее и которые далеко не всегда показывают высокий уровень журналистики", - отметил он.
По словам Козлова, с рынка уйдут прежде всего те издания, которые уже сегодня находятся "на последнем издыхании".
"Уже несколько раз ходила идея о том, чтобы запретить региональным правительствам иметь в собственности СМИ или каким-то образом их контролировать. Сами правительства озабочены тем, чтобы у них появлялись сильные игроки, которые способны формировать необходимую повестку. Остальные должны доказывать свое право на существование вниманием аудитории", - говорит Козлов.
Эксперт считает, что журналистике региона не хватает качественных общественно-политических изданий. А вот информационные агентства и деловые медиа сейчас на взлёте.