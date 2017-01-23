Число "сидящих на шее у власти" журналистов сократится на Дону - эксперт

"Уже несколько раз ходила идея о том, чтобы запретить региональным правительствам иметь в собственности СМИ или каким-то образом их контролировать. Сами правительства озабочены тем, чтобы у них появлялись сильные игроки, которые способны формировать необходимую повестку. Остальные должны доказывать свое право на существование вниманием аудитории", - говорит Козлов.