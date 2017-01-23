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Число "сидящих на шее у власти" журналистов сократится на Дону - эксперт

23 января 2017, 09:42
В Ростовской области продолжится сокращение изданий, живущих за счет государственных субсидий, рассказал на медиа-ланче в студии информационного агентства RostovGazeta генеральный директор, главный редактор журнала "Эксперт Юг" Владимир Козлов.

"Сотни изданий, работающих на муниципальном уровне, часто живущих за счет правительственных субсидий - это проблема для региональных правительств. Они имеют целую армию людей, которые привыкли сидеть у них на шее и которые далеко не всегда показывают высокий уровень журналистики", - отметил он.

По словам Козлова, с рынка уйдут прежде всего те издания, которые уже сегодня находятся "на последнем издыхании".

"Уже несколько раз ходила идея о том, чтобы запретить региональным правительствам иметь в собственности СМИ или каким-то образом их контролировать. Сами правительства озабочены тем, чтобы у них появлялись сильные игроки, которые способны формировать необходимую повестку. Остальные должны доказывать свое право на существование вниманием аудитории", - говорит Козлов.

Эксперт считает, что журналистике региона не хватает качественных общественно-политических изданий. А вот информационные агентства и деловые медиа сейчас на взлёте.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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