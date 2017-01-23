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Ошибочно отсидевший за убийство ростовчанин получит 300 тысяч рублей

23 января 2017, 15:22
Пролетарский районный суд Ростовской области назначил выплатить 300 тысяч рублей Алексею Серенко за то, что он ошибочно провел в СИЗО 2 года, рассказал RostovGazeta сотрудник районного суда.

"В качестве морального вреда суд постановил выплатить гражданину 300 тысяч рублей", - сообщил представитель Пролетарского районного суда.

Однако Серенко намерен и дальше "сражаться" с решением суда. Он будет оспаривать его, требуя 10 миллионов за ошибочное уголовное преследование.

Алексея задержали в 2009 году по подозрению в убийстве подполковника и его семьи. В общей сложности он отсидел в СИЗО с 2009 по 2011 год, а также находился под подпиской о невыезде с 2011 по 2013 годы. Уголовное дело было прекращено в ноябре 2013 года, Генпрокуратура извинилась перед Серенко. Однако ошибочно обвиненный в убийстве ростовчанин продолжает требовать в качестве моральной компенсации 10 миллионов рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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