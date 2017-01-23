Ошибочно отсидевший за убийство ростовчанин получит 300 тысяч рублей

Алексея задержали в 2009 году по подозрению в убийстве подполковника и его семьи. В общей сложности он отсидел в СИЗО с 2009 по 2011 год, а также находился под подпиской о невыезде с 2011 по 2013 годы. Уголовное дело было прекращено в ноябре 2013 года, Генпрокуратура извинилась перед Серенко. Однако ошибочно обвиненный в убийстве ростовчанин продолжает требовать в качестве моральной компенсации 10 миллионов рублей.