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Posted 23 января 2017, 08:53

Published 23 января 2017, 08:53

Modified 11 сентября 2022, 15:59

Updated 11 сентября 2022, 15:59

В Ростове на Менжиского на месяц ограничат движение

23 января 2017, 08:53
В Ростове-на-Дону с 9 февраля в части города будет ограничено движение из-за ремонта дождевой канализации, сообщает горадминистрация.

"Движение ограничат на кольцевом пересечении улиц Менжинского - Троллейбусная - Курчатова - Российская", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения будут действовать до 9 марта.

#Денис Объедкин#Новости
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