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Владимир Путин поздравил с днем рождения долгожительницу на Ставрополье

23 января 2017, 12:30
Президент направил поздравительную телеграмму жительнице Минеральных Вод, которая отмечает 105-летний юбилей, сообщает агентство NewsTracker.

Жительнице Минвод Даре Хадоновой в пятницу исполнилось 105 лет. Долгожительница получила официальные поздравления от главы администрации Сергея Перцева и лично от главы государства.

Даря Бареговна родилась в 1912 году.

В Минеральные Воды Хадонова переехала из Северной Осетии в 1972 году, когда ей было уже 60 лет. Здесь она до пенсии работала учителем труда в школе.

«Уже на пенсии она устроилась на прядильно-ткацкую фабрику простой ткачихой», - сообщает NewsTracker.

У долгожительницы 4 внука и шесть правнуков.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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