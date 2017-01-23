Владимир Путин поздравил с днем рождения долгожительницу на Ставрополье

Жительнице Минвод Даре Хадоновой в пятницу исполнилось 105 лет. Долгожительница получила официальные поздравления от главы администрации Сергея Перцева и лично от главы государства.
Даря Бареговна родилась в 1912 году.
В Минеральные Воды Хадонова переехала из Северной Осетии в 1972 году, когда ей было уже 60 лет. Здесь она до пенсии работала учителем труда в школе.
«Уже на пенсии она устроилась на прядильно-ткацкую фабрику простой ткачихой», - сообщает NewsTracker.
У долгожительницы 4 внука и шесть правнуков.