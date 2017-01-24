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"Батайскому Хатико" в Ростовской области ищут новый дом

24 января 2017, 17:16
Потерявшему хозяина псу по кличке Мухтар ищут новый дом в Ростовской области, пользователи соцсетей уже прозвали пса "батайским Хатико" за верность умершему хозяину, сообщается в одной из ростовских групп в Instagram.

"Мухтара после смерти хозяина родственники покойного выгнали на улицу, верный пес 3 недели не отходил от дома, ожидая возвращения друга", – сказано в сообщении.

Все это время собаку подкармливали соседи. Когда пес все же покинул свой пост, его сбила машина, и он всю ночь пролежал на морозе на обочине.

Утром его подобрали и передали в общество по защите животных "Эгида", где пес сейчас и находится. У Мухтара нашли сильный ушиб таза и три пули от воздушного ружья в теле. 

Отмечается, что пес не приспособлен к жизни на улице, и ему срочно требуется заботливый хозяин.

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#Новости#Ростовская область#Татьяна Уляшова#Общество
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