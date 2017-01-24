"Батайскому Хатико" в Ростовской области ищут новый дом

"Мухтара после смерти хозяина родственники покойного выгнали на улицу, верный пес 3 недели не отходил от дома, ожидая возвращения друга", – сказано в сообщении.
Все это время собаку подкармливали соседи. Когда пес все же покинул свой пост, его сбила машина, и он всю ночь пролежал на морозе на обочине.
Утром его подобрали и передали в общество по защите животных "Эгида", где пес сейчас и находится. У Мухтара нашли сильный ушиб таза и три пули от воздушного ружья в теле.
Отмечается, что пес не приспособлен к жизни на улице, и ему срочно требуется заботливый хозяин.
р3