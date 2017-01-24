Почта накажет сотрудника, заставившего ростовчан разбирать посылки

Издание RostovGazeta сообщало, что 18 января клиенты отделения по улице Содружества, 3 города Ростова-на-Дону из-за отсутствия почтальона вынуждены были самостоятельно просматривать мешки с посылками, чтобы отыскать свою. Посылки отдавали без предъявления паспорта. Аналогичная ситуация была зафиксирована в почтовом отделении на Ленина, где также предлагают забрать посылки соседа.