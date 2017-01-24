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Почта накажет сотрудника, заставившего ростовчан разбирать посылки

24 января 2017, 15:07
"Почта России" накажет сотрудника отделения в Ростове-на-Дону, который предлагал клиентам самим разбирать посылки, сообщила RostovGazeta руководитель направления по корпоративным коммуникациям Макрорегиона Южный ФГУП "Почта России" Александра Гладкова.

Издание RostovGazeta сообщало, что 18 января клиенты отделения по улице Содружества, 3 города Ростова-на-Дону из-за отсутствия почтальона вынуждены были самостоятельно просматривать мешки с посылками, чтобы отыскать свою. Посылки отдавали без предъявления паспорта. Аналогичная ситуация была зафиксирована в почтовом отделении на Ленина, где также предлагают забрать посылки соседа.

"УФПС Ростовской области сообщает, что по данному факту была проведена внутренняя проверка. Сотруднику, допустившему нарушение, будет вынесено дисциплинарное взыскание. Работники отделения прошли дополнительный инструктаж о порядке приема и выдачи посылок", - отметила Гладкова.

Кроме того, добавила она, в отделении усилен производственный контроль над оказанием услуг почтовой связи.

"По всем вопросам, связанным с обслуживанием в отделениях, клиенты могут обратиться по телефону (863)210-75-55", - уточняет представитель организации.

#Новости#Сергей Рудковский#Экономика
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