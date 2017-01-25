Авиакомпания закрывает рейсы из Ростова по 4 направлениям из-за субсидий

"Сокращение полетной программы из Ростова-на-Дону связано с не подтверждением направлений в перечне субсидируемых маршрутов в 2017 году в рамках реализации постановления правительства РФ", - пояснил собеседник.
При этом Ростовская область готова субсидировать эти проекты с условием софинансирования с федеральным бюджетом, по словам представителя компании.
Спрос на эти направления был сезонным, в целом направление пользовалось популярностью. О возобновлении полётов речи пока не идёт, добавил сотрудник компании.