rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Авиакомпания закрывает рейсы из Ростова по 4 направлениям из-за субсидий

25 января 2017, 15:53
Авиакомпания "РусЛайн" больше не будет перевозить пассажиров из Ростова-на-Дону в Сочи, Казань, Тюмень и Екатеринбург из-за отсутствия субсидирования областным бюджетом, рассказала RostovGazeta представитель компании.

"Сокращение полетной программы из Ростова-на-Дону связано с не подтверждением направлений в перечне субсидируемых маршрутов в 2017 году в рамках реализации постановления правительства РФ", - пояснил собеседник.

При этом Ростовская область готова субсидировать эти проекты с условием софинансирования с федеральным бюджетом, по словам представителя компании.

Спрос на эти направления был сезонным, в целом направление пользовалось популярностью. О возобновлении полётов речи пока не идёт, добавил сотрудник компании.

#Новости#Алина Андреева#Происшествия
Подпишитесь
Военком Ростовской области Егоров опроверг начало второй волны частичной мобилизации
Сегодня, 00:35
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00