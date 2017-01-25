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Инициатор скандального спектакля в Ростове не раскрыла сумму сборов

25 января 2017, 17:15
Организаторы оказавшегося в центре скандал спектакля "Мастер и Маргарита" в Ростове не раскрывают сумму пожертвований, мотивируя это тем, что озвученная сумма может породить слухи и домыслы, рассказала RostovGazeta инициатор проекта, сыгравшая Маргариту Наталья Сундеева.

Речь идёт о благотворительном спектакле "Мастер и Маргарита", прошедшем в ростовском театре Горького 26 ноября 2016 года. В январе 2017 года на известном сайте с петициями появилось обращение ростовчан к Наталье Сундеевой, где спектакль называют псевдоблаготворительным и требуют отчёта о собранных средствах. Петиция собрала более 200 голосов.

"Собранная сумма ещё больше внесёт путаницу и породит разного рода грязные слухи и домыслы. Она не соответствует порождаемым сплетням, касается исключительно организаторов и значительно не достаёт до необходимой для реализации тех обязательств, которые мы на себя взяли", - заявила она.

По словам Сундеевой, цель проекта – повышение культурного уровня жителей Ростова и приобщение к творчеству Михаила Булгакова, по роману которого и ставился спектакль.

"Ответственность помочь библиотеке мы взяли на себя дополнительно, по обращению граждан. Она находится в плачевном состоянии, после спектакля работа по её восстановлению начата", - пояснила она.

Все обязательства по ремонту библиотеки будут исполнены в полном объёме, говорит Сундеева, речь идёт о библиотеке имени Пушкина, где находится уникальный по словам Сундеевой, книжный фонд.

#Новости#Алина Андреева#Общество
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