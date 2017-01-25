Инициатор скандального спектакля в Ростове не раскрыла сумму сборов

Речь идёт о благотворительном спектакле "Мастер и Маргарита", прошедшем в ростовском театре Горького 26 ноября 2016 года. В январе 2017 года на известном сайте с петициями появилось обращение ростовчан к Наталье Сундеевой, где спектакль называют псевдоблаготворительным и требуют отчёта о собранных средствах. Петиция собрала более 200 голосов.
"Собранная сумма ещё больше внесёт путаницу и породит разного рода грязные слухи и домыслы. Она не соответствует порождаемым сплетням, касается исключительно организаторов и значительно не достаёт до необходимой для реализации тех обязательств, которые мы на себя взяли", - заявила она.
По словам Сундеевой, цель проекта – повышение культурного уровня жителей Ростова и приобщение к творчеству Михаила Булгакова, по роману которого и ставился спектакль.
"Ответственность помочь библиотеке мы взяли на себя дополнительно, по обращению граждан. Она находится в плачевном состоянии, после спектакля работа по её восстановлению начата", - пояснила она.
Все обязательства по ремонту библиотеки будут исполнены в полном объёме, говорит Сундеева, речь идёт о библиотеке имени Пушкина, где находится уникальный по словам Сундеевой, книжный фонд.