Инициатор скандального спектакля в Ростове не раскрыла сумму сборов

"Собранная сумма ещё больше внесёт путаницу и породит разного рода грязные слухи и домыслы. Она не соответствует порождаемым сплетням, касается исключительно организаторов и значительно не достаёт до необходимой для реализации тех обязательств, которые мы на себя взяли", - заявила она.