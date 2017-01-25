Мясокомбинат "Новочеркасский" могут признать банкротом

Ранее арбитражный суд вынес решение по иску ремонтно-строительного предприятия о взыскании задолженности, пени и законных процентов в размере 428,2 тысячи рублей с мясокомбината. В дальнейшем мясокомбинат попытался обжаловать данное решение, однако 15-й арбитражный апелляционный суд оставил его без изменений.
По данным системы СПАРК, мясокомбинат "Новочеркасский" специализируется на производстве соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого мяса. Выручка предприятия по итогам 2015 года составила 113 миллионов рублей.
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