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Мясокомбинат "Новочеркасский" могут признать банкротом

25 января 2017, 14:20
Арбитражный суд Ростовской области возбудил производство по иску ремонтно-строительного предприятия "Аргон", которое потребовало банкротства мясокомбината "Новочеркасского", следует из материалов, размещенных в электронной картотеке дел.

Ранее арбитражный суд вынес решение по иску ремонтно-строительного предприятия о взыскании задолженности, пени и законных процентов в размере 428,2 тысячи рублей с мясокомбината. В дальнейшем мясокомбинат  попытался обжаловать данное решение, однако 15-й арбитражный апелляционный суд оставил его без изменений.

По данным системы СПАРК, мясокомбинат "Новочеркасский" специализируется на производстве соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого мяса. Выручка предприятия по итогам 2015 года составила 113 миллионов рублей.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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