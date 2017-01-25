Мясокомбинат "Новочеркасский" могут признать банкротом

Ранее арбитражный суд вынес решение по иску ремонтно-строительного предприятия о взыскании задолженности, пени и законных процентов в размере 428,2 тысячи рублей с мясокомбината. В дальнейшем мясокомбинат попытался обжаловать данное решение, однако 15-й арбитражный апелляционный суд оставил его без изменений.