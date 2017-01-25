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Posted 25 января 2017, 15:04

Published 25 января 2017, 15:04

Modified 11 сентября 2022, 16:00

Updated 11 сентября 2022, 16:00

Под Ростовом иностранец пытался решить миграционный вопрос за $1 тыс

25 января 2017, 15:04
Житель Таджикистана пытался избежать уголовной ответственности за незаконное пересечение российской границы с помощью взятки в 1 тысячу долларов сотруднику службы судебных приставов по Ростовской области, сообщил пресс-центр ведомства.

"В управление судебных приставов по Ростовской области поступило уведомление о привлечении жителя Таджикистана к административной ответственности за незаконное пребывание на территории России", - сказано в сообщении.

Рассматривающему дело судебному приставу родственник нарушителя предложил взятку размером в тысячу долларов, чтоб тот выслал последнего из России без заведения уголовного дела.

Предложившего взятку мужчину задержали в момент передачи 65 тысяч рублей в здании Управления в Ростове. Гражданина Таджикистана приговорили к 2 годам колонии и штрафу в 325 тысяч рублей.

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#Татьяна Уляшова#Новости#Ростовская область
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