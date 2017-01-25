Под Ростовом иностранец пытался решить миграционный вопрос за $1 тыс

Posted 25 января 2017, 15:04
Published 25 января 2017, 15:04
Modified 11 сентября 2022, 16:00
Updated 11 сентября 2022, 16:00
"В управление судебных приставов по Ростовской области поступило уведомление о привлечении жителя Таджикистана к административной ответственности за незаконное пребывание на территории России", - сказано в сообщении.
Рассматривающему дело судебному приставу родственник нарушителя предложил взятку размером в тысячу долларов, чтоб тот выслал последнего из России без заведения уголовного дела.
Предложившего взятку мужчину задержали в момент передачи 65 тысяч рублей в здании Управления в Ростове. Гражданина Таджикистана приговорили к 2 годам колонии и штрафу в 325 тысяч рублей.
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