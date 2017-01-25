Под Ростовом пресекли контрабанду центнера продуктов из Украины
25 января 2017, 16:32
В Ростовской области на контрольном посту "Донецк" остановили семь граждан, которые хотели незаконно провезти из Украины более 100 килограммов продуктов, информирует в среду региональное управление Россельхознадзора.
"У пассажиров нашли орехи, фрукты, пшеницу и кукурузу. На этот товар стоят ограничения ввоза из Украины", - сказано в сообщении.
Кроме того, было найдено 40 килограммов картофеля без документов. Продукцию вернули на Украину.