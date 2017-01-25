Под Ростовом пресекли контрабанду центнера продуктов из Украины

В Ростовской области на контрольном посту "Донецк" остановили семь граждан, которые хотели незаконно провезти из Украины более 100 килограммов продуктов, информирует в среду региональное управление Россельхознадзора.