В "РусГидро" рассказали о развитии российской энергетики

Как сообщает Маркин, сейчас в Якутии работают несколько солнечных станций, построенных "РусГидро". Наличие станций помогает быту региона, у которого вследствие экологических и экономических особенностей есть определенные проблемы с доставкой топлива. В дальних районах, где не проложены линии электропередач, солнечные станции работают в содействии с дизельными. В этом субъекте РФ строительство и введение в эксплуатацию альтернативных электростанций - оправданное и экономически выгодное дело. "РусГидро" собирается построить в республике около 150 станций, добывающих энергию за счет ветра и солнца. "РусГидро" работает над возведением не только альтернативных, но и тепловых станций, четыре из которых в данный момент строятся на территории Дальнего Востока.