В "РусГидро" рассказали о развитии российской энергетики

ПАО "РусГидро" давно специализируется на разработке солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, став крупнейшим экспертом в этой области. Но после того, как к "РусГидро" присоединилось РАО "Энергетические системы Востока", компания расширила сферу специализации и на тепловые станции, многие из которых нельзя оценивать только через призму экономической выгоды. "Далеко не везде из-за убытков можно повесить на дверь "кочегарки" замок и уйти в тайгу. И это та данность, которая меняет взгляд на проблему", - подчеркнул Маркин.
Как сообщает Маркин, сейчас в Якутии работают несколько солнечных станций, построенных "РусГидро". Наличие станций помогает быту региона, у которого вследствие экологических и экономических особенностей есть определенные проблемы с доставкой топлива. В дальних районах, где не проложены линии электропередач, солнечные станции работают в содействии с дизельными. В этом субъекте РФ строительство и введение в эксплуатацию альтернативных электростанций - оправданное и экономически выгодное дело. "РусГидро" собирается построить в республике около 150 станций, добывающих энергию за счет ветра и солнца. "РусГидро" работает над возведением не только альтернативных, но и тепловых станций, четыре из которых в данный момент строятся на территории Дальнего Востока.
Маркин отметил, что многие думают, будто Россия обладает неисчерпаемыми богатствами невозобновляемых ресурсов, таких как газ, уголь и нефть, и стране не нужно их экономить и переходить на альтернативные источники энергии. Не стоит придерживаться такого мнения, подчеркнул Маркин, поскольку экономические условия могут резко меняться. Поэтому уже сейчас надо задуматься об альтернативных путях развития энергетики. Но здесь нельзя впадать в крайности и отдавать преимущество одной отрасли, тормозя развитие другой. Первый заместитель генерального директора ПАО "РусГидро" считает, что самый оптимальный вариант - добиться баланса и работать над развитием как тепловой, так и альтернативной энергетики.