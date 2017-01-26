Имущество ростовского банка "Донинвест" вновь пытаются продать с молотка

Банк "Донинвест" входил в одноименную финансово-промышленную группу известного бизнесмена Михаила Парамонова. В 2014 году ЦБ РФ запретил банку размещать деньги клиентов на депозитах, а позже финансовая организация и вовсе лишилась лицензии по решению регулятора. Бывшие руководители банка "Донинвест" были задержаны по подозрению в хищении средств на сумму свыше 1 млрд руб. Официально банк был признан банкротом в декабре 2014 года.