Имущество ростовского банка "Донинвест" вновь пытаются продать с молотка

На продажу посредством аукциона выставлен 31 лот. Речь идет о недвижимости, принадлежащей банку. Также на продажу выставлены мебель, компьютерная техника, автомобили и 2,99% в уставном капитале ООО "Партнер". Общая стоимость имущества составляет свыше 90 миллионов рублей. Стоимость самого дорогого лота – офисного здания в городе Новочеркасске оценивается в 35,8 миллиона рублей.
Торги пройдут с 14 марта по 5 июня текущего года. Кроме того, на текущий момент на продажу на различных торговых площадках выставлены и другие активы финансовой организации.
Банк "Донинвест" входил в одноименную финансово-промышленную группу известного бизнесмена Михаила Парамонова. В 2014 году ЦБ РФ запретил банку размещать деньги клиентов на депозитах, а позже финансовая организация и вовсе лишилась лицензии по решению регулятора. Бывшие руководители банка "Донинвест" были задержаны по подозрению в хищении средств на сумму свыше 1 млрд руб. Официально банк был признан банкротом в декабре 2014 года.
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