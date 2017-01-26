Ростовчанин попался на незаконной реализации 50 кг черной икры

"По данным полиции, 49-летний фигурант хранил продукцию в гараже и на нелегальном складе. Также было обнаружено более 300 пустых банок с этикетками известного бренда", - сказано в сообщении.
Уточняется, что продукция приобреталась у физлиц на территории Дальнего Востока и была добыта браконьерским способом.
По данным регионального УСКР, у фигуранта был помощник. Икра хранилась в антисанитарных условиях, а для поддержания ее товарного вида подозреваемые использовали различные химвещества, опасные для здоровья человека.
Мужчинам удалось продать через Интернет 3,5 килограмма такой продукции. Максимальное наказание по делу составляет три года заключения.
р1