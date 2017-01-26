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Ростовчанин попался на незаконной реализации 50 кг черной икры

26 января 2017, 09:14
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении местного жителя, у которого изъяли 50 килограммов черной икры осетровых пород рыб, которые законом запрещены к обороту, сообщает в среду региональное УМВД РФ.

"По данным полиции, 49-летний фигурант хранил продукцию в гараже и на нелегальном складе. Также было обнаружено более 300 пустых банок с этикетками известного бренда", - сказано в сообщении.

Уточняется, что продукция приобреталась у физлиц на территории Дальнего Востока и была добыта браконьерским способом.

По данным регионального УСКР, у фигуранта был помощник. Икра хранилась в антисанитарных условиях, а для поддержания ее товарного вида подозреваемые использовали различные химвещества, опасные  для здоровья человека.

Мужчинам удалось продать через Интернет 3,5 килограмма такой продукции. Максимальное наказание по делу составляет три года заключения.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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