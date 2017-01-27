До 43% ДТП в Ростовской области оформляется по Европротоколу

Для сравнения: в 2015 году такой возможностью воспользовались лишь 23% водителей, попавших в ДТП в Ростовской области.
Напомним, что особенность Европротокола заключается в упрощенной процедуре оформления необходимых документов. Так, извещение заполняется и подписывается участниками ДТП с двух сторон без участия сотрудников правоохранительных органов и представителей страховщика, если критерии ДТП попадают под условия Европротокола.
В целом по стране доля автовладельцев, обратившихся с заявлением о страховой выплате в рамках прямого возмещения убытков (ПВУ) при оформлении ДТП по Европротоколу по итогам 2016 составила 30%, увеличившись вдвое с 2015 года. "Так, к упрощенной процедуре оформления ДТП прибегли более 480 тысяч российских автомобилистов", говорится в сообщении РСА.
р2