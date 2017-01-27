Домашних тиранов освободили от уголовной ответственности в России

Правовой акт заменил уголовную ответственность за побои в отношении близких родственников административной. При этом в принятом Госдумой документе говорится о декриминализации только первого случая семейного насилия. За второй и последующий случаи избиения близких людей дебоширу может грозить тюремный срок. В круг близких людей входят близкие родственники, а также опекуны, попечители, а также лица, ведущие с лицом, совершившим данное правонарушение, общее хозяйство.