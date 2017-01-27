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Домашних тиранов освободили от уголовной ответственности в России

27 января 2017, 17:35
Российские депутаты во втором и третьем чтении приняли закон о декриминализации домашнего насилия, пишет "Газета".

Правовой акт заменил уголовную ответственность за побои в отношении близких родственников административной. При этом в принятом Госдумой документе говорится о декриминализации только первого случая семейного насилия. За второй и последующий случаи избиения близких людей дебоширу может грозить тюремный срок. В круг близких людей входят близкие родственники, а также опекуны, попечители, а также лица, ведущие с лицом, совершившим данное правонарушение, общее хозяйство.

Кроме того, уголовное дело не будет возбуждаться, если побои или насильственные действия принесли только физическую боль, но не сказались на здоровье и не были совершены из хулиганских побуждений, а также из-за ненависти и личной вражды.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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