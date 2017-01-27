Катализаторы альтернативной энергии будет выпускать ЮФУ

Уточняется, что катализаторы преобразовывают химическую энергию, которую выделяют кислород и водород, в энергетическую. На данный момент все используемые для этой цели катализаторы содержат платину и, как следствие, являются очень затратными. В ЮФУ планируют добиться такого состава катализаторов, в котором процент драгметалла будет минимальным.