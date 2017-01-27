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Катализаторы альтернативной энергии будет выпускать ЮФУ

27 января 2017, 16:16
Катализаторы альтернативной энергии будет выпускать Южный федеральный университет, следует из информации, размещенной на сайте вуза.

"Сотрудники студенческой лаборатории запатентовали несколько способов получения катализаторов для выработки альтернативной энергии", - сказано в сообщении.

Уточняется, что катализаторы преобразовывают химическую энергию, которую выделяют кислород и водород, в энергетическую. На данный момент все используемые для этой цели катализаторы содержат платину и, как следствие, являются очень затратными.  В ЮФУ планируют добиться такого состава катализаторов, в котором процент драгметалла будет минимальным.

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#Новости#Ростов#Татьяна Уляшова#Технологии
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