Все аптеки Азова проверят после отравления студенток

«Почему таблетки были проданы несовершеннолетним, и куда смотрели родители, пока неизвестно. Полиция проводит расследование. После получения протокола городские власти начнут действовать», – уточнила она.
Будет также проведена профилактическая работа с детьми и родителями, на которых могут наложить штраф в размере до 500 тысяч рублей за неисполнение обязанностей.
Ранее стало известно, что две подруги приобрели безрецептурные препараты в одной из аптек Азова и приняли их в превышающем медицинские дозы количестве.