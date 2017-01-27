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Все аптеки Азова проверят после отравления студенток

27 января 2017, 09:37
Азовский ОБЭП проведёт проверку аптек города после того, как из-за отравления таблетками две студентки первого курса попали в реанимацию в начале третьей учебной четверти, сообщила секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Галина Ибрагимова.

«Почему таблетки были проданы несовершеннолетним, и куда смотрели родители, пока неизвестно. Полиция проводит расследование. После получения протокола городские власти начнут действовать», – уточнила она.

Будет также проведена профилактическая работа с детьми и родителями, на которых могут наложить штраф в размере до 500 тысяч рублей за неисполнение обязанностей.

Ранее стало известно, что две подруги приобрели безрецептурные препараты в одной из аптек Азова и приняли их в превышающем медицинские дозы количестве.

#Новости#Наталья Филимонова#Происшествия
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