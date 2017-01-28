Дороги Ростовской области признали недостаточно безопасными

По уровню безопасности региональных дорог Ростовская область заняла 34-ю строчку в российском рейтинге. Так, в 2016 году на территории донского региона произошло 1885 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали 223 человека, были ранены 2248 человек. На тысячу жителей области приходится 402 автомобиля. При численности населения в 4,2 миллиона человек, коэффициент безопасности автодорог составил 1,64 пункта.