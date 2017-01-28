Дороги Ростовской области признали недостаточно безопасными

По уровню безопасности региональных дорог Ростовская область заняла 34-ю строчку в российском рейтинге. Так, в 2016 году на территории донского региона произошло 1885 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали 223 человека, были ранены 2248 человек. На тысячу жителей области приходится 402 автомобиля. При численности населения в 4,2 миллиона человек, коэффициент безопасности автодорог составил 1,64 пункта.
При этом по сравнению с данными за 8 месяцев 2016 года область улучшила свои показатели в рейтинге, переместившись из "красной" зоны (высокой дорожной опасности) в "желтую" (недостаточной дорожной безопасности).
Самый высокий уровень безопасности зафиксирован, по данным экспертов портала, в Томской области, коэффициент составил всего 0,63 пункта. Завершает рейтинг Челябинская область, в которой количество погибших и раненых в сравнении с рейтингом 2014 года увеличилось более чем в 1,5 раза.
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